Президент Латвії сподівається, що ЄС ухвалить виділення коштів для України наступного тижня

Лідери Європейського Союзу наближаються до угоди про виділення наступного тижня близько 50 мільярдів євро і, ймовірно, рішення буде ухвалене на саміті 1 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, якого цитує Bloomberg.

За його словами, домовленість передбачатиме або домовленість усіх 27 країнами-членами ЄС, або "інший механізм".

"Але ясно одне – Україні потрібні ці гроші, Україна повинна їх отримати, а Європейський Союз повинен їх надати", – сказав Рінкевичс.

Президент Латвії сподівається, що рішення про надання фінансування Україні буде ухвалене шляхом консенсусу між усіма країнами ЄС.

Він також додав, що інші пропозиції передбачають механізм перегляду, згідно з яким кошти будуть виплачуватися траншами – варіант, "про який можна вести переговори".

Як відомо, Угорщина заблокувала виділення фінансування у 50 мільярдів євро для України на зустрічі в Брюсселі минулого місяця.

За даними ЗМІ, лідери ЄС готові позбавити Угорщину права голосу, якщо угорський прем’єр Віктор Орбан блокуватиме схвалення 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні на саміті 1 лютого.

Однак напередодні стало відомо, що Угорщина відмовиться від своїх заперечень проти створення фонду військової допомоги Україні з річним бюджетом у розмірі 5 мільярдів євро, що відкриває шлях до угоди про модернізацію механізму, спрямованого на стабільне постачання зброї Києву.

Це рішення означатиме зміну позиції, яку Угорщина висловила на початку цього тижня, коли вона заявила, що виступає проти реформування нинішнього механізму ЄС, який відшкодовує державам-членам кошти за зброю, яку вони надсилають в Україну.

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