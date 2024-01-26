Президент Латвии надеется, что ЕС утвердит выделение средств для Украины на следующей неделе

Лидеры Европейского Союза приближаются к соглашению о выделении на следующей неделе около 50 миллиардов евро и, вероятно, решение будет принято на саммите 1 февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, которого цитирует Bloomberg.

По его словам, договоренность будет предусматривать или договоренность всех 27 странами-членами ЕС, или "другой механизм".

"Но ясно одно – Украине нужны эти деньги, Украина должна их получить, а Европейский Союз должен их предоставить", – сказал Ринкевичс.

Президент Латвии надеется, что решение о предоставлении финансирования Украине будет принято путем консенсуса между всеми странами ЕС.

Он также добавил, что другие предложения предусматривают механизм пересмотра, согласно которому средства будут выплачиваться траншами – вариант, "о котором можно вести переговоры".

Как известно, Венгрия заблокировала выделение финансирования в 50 миллиардов евро для Украины на встрече в Брюсселе в прошлом месяце.

По данным СМИ, лидеры ЕС готовы лишить Венгрию права голоса, если венгерский премьер Виктор Орбан будет блокировать одобрение 50 миллиардов евро финансовой помощи Украине на саммите 1 февраля.

Однако накануне стало известно, что Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом в размере 5 миллиардов евро, что открывает путь к соглашению о модернизации механизма, направленного на стабильные поставки оружия Киеву.

Это решение будет означать изменение позиции, которую Венгрия выразила в начале этой недели, когда заявила, что выступает против реформирования нынешнего механизма ЕС, который возмещает государствам-членам средства за оружие, которое они отправляют в Украину.

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