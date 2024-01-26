Глава Міноборони Німеччини зараз не бачить загрози нападу РФ на країни НАТО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наразі не бачить загрози того, що Росія може напасти на будь-яку країну НАТО.

Про це німецький міністр сказав в інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Наразі я не бачу жодної небезпеки нападу Росії на територію НАТО або партнера НАТО. Але це лише стоп-кадр. Ніхто не знає, чи збережеться він", – зазначив Пісторіус.

За його словами, зараз РФ зосереджена на агресії проти України і має там "великі проблеми", незважаючи на всі намагання поповнювати свою армію.

Водночас глава німецького Міноборони застерігає від небажання бачити небезпеку з боку РФ.

Потрібен "принцип стримування, як ми знаємо його з часів холодної війни", додав він.

"І це (холодна війна. – Ред.) було набагато більш передбачувано, ніж ситуація, яку ми маємо сьогодні", – сказав Пісторіус.

Перед цим Пісторіус казав, що РФ може напасти на країну-члена НАТО за кілька років.

Водночас командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем заявляв, що для реалізації російських погроз на адресу НАТО і, зокрема, країн Балтії необхідна реалізація одразу кількох чинників, ключовий з яких – завершення війни в Україні.

Він також сказав, що НАТО недооцінив спроможності РФ виробляти снаряди і поповнювати армію.