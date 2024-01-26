Глава Минобороны Германии не видит сейчас угрозы нападения РФ на страны НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пока не видит угрозы того, что Россия может напасть на какую-либо из стран НАТО.

Об этом немецкий министр сказал в интервью Bild, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас я не вижу никакой опасности нападения России на территорию НАТО или партнера НАТО. Но это лишь ситуация на текущий момент. Никто не знает, сохранится ли она", – отметил Писториус.

По его словам, сейчас РФ сосредоточена на агрессии против Украины, и у нее там "большие проблемы", несмотря на все попытки пополнять свою армию.

В то же время глава немецкого Минобороны предостерегает от нежелания видеть опасность со стороны РФ.

Нужен "принцип сдерживания, как мы его знаем со времен холодной войны", добавил он.

"И это (холодная война. – Ред.) было гораздо более предсказуемо, чем ситуация, которую мы имеем сегодня", – сказал Писториус.

Перед этим Писториус говорил, что РФ может напасть на страну-члена НАТО через несколько лет.

В то же время командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявлял, что для реализации российских угроз в адрес НАТО и, в частности, стран Балтии необходима реализация сразу нескольких факторов, ключевой из которых – завершение войны в Украине.

Он также сказал, что НАТО недооценил способности РФ производить снаряды и пополнять армию.