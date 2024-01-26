Deutsche Bahn за минулий рік сплатила рекордну суму компенсацій через скасовані поїзди

У 2023 році компанія Deutsche Bahn сплатила найбільшу в історії суму компенсацій пасажирам у зв’язку зі скасуванням або затриманням рейсів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Deutsche Bahn протягом року довелося виплатити клієнтам компенсації на загальну суму майже 133 млн євро, повідомив речник оператора. Це на 43% більше, ніж сукупні компенсації за 2022 рік.

Всього DB опрацювала 5,6 млн заявок на компенсацію за придбані квитки.

У залізниці пояснили це передусім страйками працівників галузі та збігом з іншими обставинами – дуже великою кількістю планових ремонтів, суворою зимовою погодою наприкінці року та загалом більшим пасажиропотоком.

Зараз у Німеччині триває страйк машиністів потягів, який може стати найтривалішим в історії.

Нагадаємо, також попередній рік став для Deutsche Bahn рекордним за спізненнями поїздів: лише 64% потягів далекого сполучення доїхали вчасно (запізненням вважали прибуття на 6 хвилин пізніше графіку і більше).