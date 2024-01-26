Deutsche Bahn за прошлый год выплатила рекордную сумму компенсаций из-за отмененных поездов

В 2023 году компания Deutsche Bahn выплатила самую большую в истории сумму компенсаций пассажирам в связи с отменой или задержкой рейсов.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Deutsche Bahn в течение года пришлось выплатить клиентам компенсации на общую сумму почти 133 млн евро, сообщил представитель оператора. Это на 43% больше, чем совокупные компенсации за 2022 год.

Всего DB обработала 5,6 млн заявок на компенсацию за приобретенные билеты.

В железной дороге объяснили это прежде всего забастовками работников отрасли и совпадением с другими обстоятельствами – очень большим количеством плановых ремонтов, суровой зимней погодой в конце года и в целом большим пассажиропотоком.

Сейчас в Германии продолжается забастовка машинистов поездов, которая может стать самой длительной в истории.

Напомним, также предыдущий год стал для Deutsche Bahn рекордным по опозданиям поездов: только 64% поездов дальнего следования доехали вовремя (опозданием считали прибытие на 6 минут позже графика и более).