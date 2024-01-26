У Норвегії ув’язнили жінку, яка протаранила авто з палієм Корану

Суд у Норвегії 25 січня визнав винною та засудив до 19 місяців ув’язнення 49-річну жінку, яка переслідувала й протаранила авто з учасником антиісламського руху Ларсом Тореном, що спалив Коран.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Торен, який очолює антиісламську групу "Зупинимо ісламізацію Норвегії", спалив примірник Корану біля мечеті в передмісті Осло. Після цього двоє жінок влаштували за ним погоню на автомобілі.

Авто протаранило позашляховик, у якому був Торен. Той перевернувся, але жоден із його пасажирів не зазначив значних поранень.

Хоча засуджена жінка на момент інциденту не була за кермом, автомобіль належав їй. Суд визнав її винною в спробі заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, позаяк вона заохочувала погоню на автомобілях.

Справа щодо іншої жінки, 24-річної водійки авто, ще не розглядалась.

Акції зі спалювання Корану в скандинавських країнах гостро критикувались ісламськими державами. Серед іншого, вони були причиною блокування схвалення Туреччиною вступу Швеції в НАТО.