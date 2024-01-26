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У Норвегії ув’язнили жінку, яка протаранила авто з палієм Корану

П'ятниця, 26 січня 2024, 17:18

Суд у Норвегії 25 січня визнав винною та засудив до 19 місяців ув’язнення 49-річну жінку, яка переслідувала й протаранила авто з учасником антиісламського руху Ларсом Тореном, що спалив Коран.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Торен, який очолює антиісламську групу "Зупинимо ісламізацію Норвегії", спалив примірник Корану біля мечеті в передмісті Осло. Після цього двоє жінок влаштували за ним погоню на автомобілі.

Авто протаранило позашляховик, у якому був Торен. Той перевернувся, але жоден із його пасажирів не зазначив значних поранень.

В Осло заборонили акцію перед посольством Туреччини, де хотіли палити Коран

Хоча засуджена жінка на момент інциденту не була за кермом, автомобіль належав їй. Суд визнав її винною в спробі заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, позаяк вона заохочувала погоню на автомобілях.

Справа щодо іншої жінки, 24-річної водійки авто, ще не розглядалась.

Акції зі спалювання Корану в скандинавських країнах гостро критикувались ісламськими державами. Серед іншого, вони були причиною блокування схвалення Туреччиною вступу Швеції в НАТО.

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