В Норвегии посадили женщину, протаранившую авто с поджигателем Корана

Суд в Норвегии 25 января признал виновной и приговорил к 19 месяцам заключения 49-летнюю женщину, которая преследовала и протаранила авто с участником антиисламского движения Ларсом Тореном, который сжег Коран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Торен, который возглавляет антиисламскую группу "Остановим исламизацию Норвегии", сжег экземпляр Корана возле мечети в пригороде Осло. После этого две женщины устроили за ним погоню на автомобиле.

Авто протаранило внедорожник, в котором был Торен. Тот перевернулся, но ни один из его пассажиров не получил значительных ранений.

Хотя осужденная женщина на момент инцидента не была за рулем, автомобиль принадлежал ей. Суд признал ее виновной в попытке причинения тяжких телесных повреждений, поскольку она поощряла погоню на автомобилях.

Дело в отношении другой женщины, 24-летней водительницы авто, еще не рассматривалось.

Акции по сжиганию Корана в скандинавских странах остро критиковались исламскими государствами. Среди прочего, они были причиной блокирования одобрения Турцией вступления Швеции в НАТО.