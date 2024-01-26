Укр Рус Eng

В Норвегии посадили женщину, протаранившую авто с поджигателем Корана

Пятница, 26 января 2024, 17:18

Суд в Норвегии 25 января признал виновной и приговорил к 19 месяцам заключения 49-летнюю женщину, которая преследовала и протаранила авто с участником антиисламского движения Ларсом Тореном, который сжег Коран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Торен, который возглавляет антиисламскую группу "Остановим исламизацию Норвегии", сжег экземпляр Корана возле мечети в пригороде Осло. После этого две женщины устроили за ним погоню на автомобиле.

Авто протаранило внедорожник, в котором был Торен. Тот перевернулся, но ни один из его пассажиров не получил значительных ранений.

В Осло запретили акцию перед посольством Турции, где хотели жечь Коран

Хотя осужденная женщина на момент инцидента не была за рулем, автомобиль принадлежал ей. Суд признал ее виновной в попытке причинения тяжких телесных повреждений, поскольку она поощряла погоню на автомобилях.

Дело в отношении другой женщины, 24-летней водительницы авто, еще не рассматривалось.

Акции по сжиганию Корана в скандинавских странах остро критиковались исламскими государствами. Среди прочего, они были причиной блокирования одобрения Турцией вступления Швеции в НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Норвегия инциденты