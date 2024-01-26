Греция отказалась расследовать экс-министров из-за смертельной аварии на железной дороге

Правительство Греции отклонило призыв прокуратуры Европейского Союза начать уголовное расследование против двух бывших министров транспорта в связи со смертельной аварией на железной дороге в феврале 2023 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Еще в июне Европейская прокуратура обратилась к властям Греции, заявив, что ее собственное расследование выявило признаки возможных уголовных преступлений экс-министров транспорта страны Христоса Спирциса и Константиноса Караманлиса (последний сейчас является депутатом парламента Греции от партии власти "Новая демократия").

Там попросили принять меры власти Греции, учитывая особенность законодательства, которая позволяет расследовать обвинения против бывших чиновников исключительно парламента.

Материалы, которые Европейская прокуратура собрала в отношении Спирициса и Караманлиса, передали сначала в Верховный суд Греции, а оттуда – в греческий парламент. Но последний, в конце концов, отказался инициировать расследование.

В конце концов, парламент Греции начал более общее расследование аварии на железной дороге, но оно, как указывает Politico, сосредоточилось на изучении истории греческой железной дороги за последние десятилетия, а не поиска виновных в трагедии, и контролируется "Новой демократией".

Напомним, масштабная авария в Греции произошла в конце февраля 2023 года. Пассажирский поезд, который перевозил около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом, когда он выходил из тоннеля после выезда из города Лариса. Погибли 57 человек.

Авария вызвала многочисленные протесты в стране, на пике которых более 65 тысяч человек требовали отставки премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. В связи с трагедией были привлечены к уголовной ответственности пятнадцать человек, в том числе начальник станции, который дежурил во время аварии.