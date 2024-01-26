Хто може виграти вибори у Фінляндії та чи підтримуватиме він Україну

Цієї неділі, 28 січня, фінські виборці вирушать на дільниці обирати нового президента своєї країни на наступні шість років.

Провідні ЗМІ публікують численні порівняльні матеріали про кандидатів та влаштовують для них такі собі "іспити" з відповідями на різноманітні запитання зі сфери повноважень президента.

У Фінляндії це – передусім зовнішня політика й оборона, хоча глава держави також відповідає за затвердження законів та призначення деяких посадовців.

І саме тому результат цих виборів є важливим для України, йдеться у статті журналістки "Європейської правди" Марії Ємець Вибори без шансів для Росії: хто стане новим президентом Фінляндії.

Участь у президентських виборах беруть дев’ять кандидатів – представники багатьох політичних партій та один незалежний, шестеро чоловіків і три жінки.

Та за кілька тижнів до виборів вже не було сумнівів, що основне змагання відбуватиметься між трьома кандидатами: Александром Стуббом (від найбільшої партії влади "Національна коаліція"), Пеккою Хаавісто (від "Зелених") і Юссі Халла-ахо (від партії "Справжні фіни", спікер парламенту).

Стубб вже тривалий час лідирує у рейтингах і має значні шанси здобути перемогу.

Але – не у першому турі, та й за його результатами ще можливі несподіванки.

Наразі виглядає так, що більше шансів пройти у другий тур мають Стубб і Хаавісто. Проте і можливість "ривка" від Халла-ахо виключати не можна.

А тепер – про трійку лідерів.

Александр Стубб, якому майже 56 років, у політичному житті країни ще з 2000-х років і відтоді неодноразово очолював МЗС Фінляндії, у 2014-2015 роках був прем’єром, після того – міністром фінансів.

Неймовірно, але передвиборча програма Александра Стубба доступна на його сайті… українською мовою! Щоправда, також є російською і іншими мовами.

"Доки Росія продовжує військові дії в Україні, ми не можемо нормально з нею співпрацювати і мати ділові відносини", наголошує Александр Стубб.

Він обіцяє бути надійним партнером західних союзників й стратегічним супротивником тих, хто на Сході "кидає виклик нашим цінностям".

Кандидат від "Зелених", депутат парламенту Пекка Хаавісто добре знайомий українській аудиторії, яка стежить за міжнародною політикою, адже був міністром закордонних справ у попередньому уряді Санни Марін і у цій ролі відвідував Україну під час повномасштабної війни та під час одного з таких візитів погодився на інтерв’ю "Європейській правді".

Хаавісто брав участь в ухваленні усіх важливих рішень за останні роки та чудово обізнаний про поточні справи у міжнародних відносинах. Україна у його програмній промові згадана десятки разів.

"Темпи (допомоги Україні) не мають сповільнюватися, у нашій єдності не має з’явитися тріщин. Посилення політики ЄС у сфері безпеки та оборони – це у тому числі відповідальність Фінляндії".

52-річний Юссі Халла-ахо – кандидат від правопопулістів "Справжніх фінів" та чинний спікер парламенту.

Українці та російські пропагандисти добре запам’ятали Халла-ахо за замовленим за донат написом на українському снаряді і відстоюванням позиції, що бажати смерті російським окупантам – нормально і правильно.

А ще – за виступ у Верховній Раді бездоганною українською мовою.

А минулої осені Халла-ахо, поруч з десятками інших іноземних "друзів України", отримав від України Орден Ярослава Мудрого.

Не менш важливо, що Юссі Халла-ахо підтримує і вступ України в НАТО.

Тож, ім’я нового президента Фінляндії, який керуватиме країною аж до 2030 року, остаточно стане відоме вже після другого туру, який має пройти 11 лютого.

Але можна з впевненістю сказати, що хто б не виграв у цих перегонах, підтримка України з боку Фінляндії залишиться незмінно потужною.

Докладніше – у матеріалі Марії Ємець Вибори без шансів для Росії: хто стане новим президентом Фінляндії.