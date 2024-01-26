Кто может выиграть выборы в Финляндии и будет ли он поддерживать Украину

В это воскресенье, 28 января, финские избиратели отправятся на участки выбирать нового президента своей страны на следующие шесть лет.

Ведущие СМИ публикуют многочисленные сравнительные материалы о кандидатах и устраивают для них некие "экзамены" с ответами на различные вопросы из сферы полномочий президента.

В Финляндии это – прежде всего внешняя политика и оборона, хотя глава государства также отвечает за утверждение законов и назначение некоторых должностных лиц.

И именно поэтому результат этих выборов важен для Украины, идет речь в статье журналистки "Европейской правды" Марии Емец Выборы без шансов для России: кто станет новым президентом Финляндии.

Участие в президентских выборах принимают девять кандидатов – представители многих политических партий и один независимый, шесть мужчин и три женщины.

Но за несколько недель до выборов уже не было сомнений, что основное соревнование будет происходить между тремя кандидатами: Александром Стуббом (от крупнейшей партии власти "Национальная коалиция"), Пеккой Хаависто (от "Зеленых") и Юсси Халла-ахо (от партии "Настоящие финны", спикер парламента).

Стубб уже длительное время лидирует в рейтингах и имеет значительные шансы одержать победу.

Но – не в первом туре, да и по его результатам еще возможны неожиданности.

Сейчас выглядит так, что больше шансов пройти во второй тур имеют Стубб и Хаависто. Однако и возможность "рывка" от Халла-ахо исключать нельзя.

А теперь – о тройке лидеров.

Александр Стубб, которому почти 56 лет, в политической жизни страны еще с 2000-х годов и с тех пор неоднократно возглавлял МИД Финляндии, в 2014-2015 годах был премьером, после того – министром финансов.

Невероятно, но предвыборная программа Александра Стубба доступна на его сайте... на украинском языке! Правда, также есть на русском и других языках.

"Пока Россия продолжает военные действия в Украине, мы не можем нормально с ней сотрудничать и иметь деловые отношения", отмечает Александр Стубб.

Он обещает быть надежным партнером западных союзников и стратегическим противником тех, кто на Востоке "бросает вызов нашим ценностям".

Кандидат от "Зеленых", депутат парламента Пекка Хаависто хорошо знаком украинской аудитории, которая следит за международной политикой, ведь был министром иностранных дел в предыдущем правительстве Санны Марин и в этой роли посещал Украину во время полномасштабной войны. Во время одного из таких визитов согласился на интервью "Европейской правде".

Хаависто участвовал в принятии всех важных решений за последние годы и прекрасно осведомлен о текущих делах в международных отношениях. Украина в его программной речи упомянута десятки раз.

"Темпы (помощи Украине) не должны замедляться, в нашем единстве не должно появиться трещин. Усиление политики ЕС в сфере безопасности и обороны – это в том числе ответственность Финляндии".

52-летний Юсси Халла-ахо – кандидат от правопопулистов "Настоящих финнов" и действующий спикер парламента.

Украинцы и российские пропагандисты хорошо запомнили Халла-ахо по заказанной за донат надписи на украинском снаряде и отстаиванием позиции, что желать смерти российским оккупантам – нормально и правильно.

А еще – за выступление в Верховной Раде на безупречном украинском языке.

А прошлой осенью Халла-ахо, наряду с десятками других иностранных "друзей Украины", получил от Украины Орден Ярослава Мудрого.

Не менее важно, что Юсси Халла-ахо поддерживает и вступление Украины в НАТО.

В общем, имя нового президента Финляндии, который будет руководить страной вплоть до 2030 года, окончательно станет известно уже после второго тура, который должен пройти 11 февраля.

Но можно с уверенностью сказать, что кто бы ни выиграл в этой гонке, поддержка Украины со стороны Финляндии останется неизменно мощной.

Подробнее – в материале Марии Емец Выборы без шансов для России: кто станет новым президентом Финляндии.