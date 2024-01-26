Університет Норвегії, де працював агент ГРУ, допускає існування інших шпигунів

Реактор норвезького Університету Тромсе Даг Руне Ольсен допустив, що у закладі можуть навчатись шпигуни, які працюють на користь Росії.

Його слова цитує місцевий портал iTromsø, пише "Європейська правда".

Під час заходу 26 січня Ольсен коментував ситуацію з арештом свого вже колишнього співробітника – нібито бразильського дослідника, який виявився кадровим офіцером російського ГРУ Михайлом Мікушиним.

Хоча спершу чоловік заперечував звинувачення, з кінця минулого року він визнав, що справді працював на російську розвідку та є громадянином РФ.

"Університет – це місце, де ви часто знаходите людей, які в майбутньому займатимуть ключові посади. Тому це особливо цікаве місце для тих, хто чинить незаконні дії", – сказав ректор Університету Тромсе.

Ольсен також розповів, що заклад в останні роки зазнавав кібератак, після яких були посилені заходи безпеки.

Університет Тромсе, або Арктичний університет Норвегії, є найпівнічнішим університетом світу й провідним центром досліджень, пов’язаних з Арктикою. Серед іншого, його науковці співпрацюють із дослідниками на острові Шпіцберген.

В останні місяці норвезькі спецслужби прямо розповідали про те, як Росія намагається створити власну мережу агентів на території країни.