Университет Норвегии, где работал агент ГРУ, допускает существование других шпионов

Реактор норвежского Университета Тромсе Даг Руне Ольсен допустил, что в заведении могут учиться шпионы, которые работают в пользу России.

Его слова цитирует местный портал iTromsø, пишет "Европейская правда".

Во время мероприятия 26 января Ольсен комментировал ситуацию с арестом своего уже бывшего сотрудника – якобы бразильского исследователя, который оказался кадровым офицером российского ГРУ Михаилом Микушиным.

Хотя сначала мужчина отрицал обвинения, с конца прошлого года он признал, что действительно работал на российскую разведку и является гражданином РФ.

"Университет – это место, где вы часто находите людей, которые в будущем будут занимать ключевые должности. Поэтому это особенно интересное место для тех, кто совершает незаконные действия", – сказал ректор Университета Тромсе.

Ольсен также рассказал, что заведение в последние годы подвергалось кибератакам, после которых были усилены меры безопасности.

Университет Тромсё, или Арктический университет Норвегии, является самым северным университетом мира и ведущим центром исследований, связанных с Арктикой. Среди прочего, его ученые сотрудничают с исследователями на острове Шпицберген.

В последние месяцы норвежские спецслужбы прямо рассказывали о том, как Россия пытается создать собственную сеть агентов на территории страны.