У парламенті Чехії підтримали посилення контролю за зброєю після стрілянини в Празі

Нижня палата парламенту Чехії схвалила поправки до законодавства, які посилять вимоги для контролю над зброєю після стрілянини в університеті Праги, в якій загинули 14 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Поправки, ініційовані чеськими законодавцями до трагедії в Карловому університеті Праги минулого місяця, скорочують період обов’язкових медичних оглядів власників дозволів до п’яти років із нинішніх 10.

Крім того, чеські лікарі отримають доступ до бази даних про зброю та будуть зобов’язані інформувати поліцію про будь-які медичні проблеми, через які їхні пацієнти не мають права володіти зброєю.

Нове законодавство має набути чинності з 2026 року, оскільки владі потрібен час, щоб створити новий цифровий реєстр зброї.

Але в нижній палаті чеського парламенту вже хочуть просити Сенат – верхню палату – ухвалити поправку, щоб зміни набули чинності з 2025-го.

У Чехії, де одне з найбільш ліберальних законодавств щодо зброї в Європі, рідко стаються інциденти зі стріляниною. Тим не менш, згідно з офіційними даними, кількість зброї, якою володіють цивільні, за останні кілька років зросла до приблизно мільйона.

Масове вбивство в будівлі Карлового університету 21 грудня – найтрагічніший випадок у сучасній історії Чехії. Внаслідок стрілянини загинули 14 людей.

Стрільцем виявився чех, 24-річний студент Давид Козак, який легально володів вісьмома одиницями вогнепальної зброї.