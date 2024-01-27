В парламенте Чехии поддержали ужесточение контроля за оружием после стрельбы в Праге

Нижняя палата парламента Чехии одобрила поправки к законодательству, которые ужесточат требования для контроля над оружием после стрельбы в университете Праги, в которой погибли 14 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Поправки, инициированные чешскими законодателями до трагедии в Карловом университете Праги в прошлом месяце, сокращают период обязательных медицинских осмотров держателей разрешений до пяти лет с нынешних 10.

Кроме того, чешские врачи получат доступ к базе данных об оружии и будут обязаны информировать полицию о медицинских проблемах, из-за которых их пациенты не имеют права владеть оружием.

Новое законодательство должно вступить в силу с 2026 года, поскольку властям нужно время, чтобы создать новый цифровой реестр оружия.

Но в нижней палате чешского парламента уже хотят просить Сенат – верхнюю палату – принять поправку, чтобы изменения вступили в силу с 2025-го.

В Чехии, где одно из наиболее либеральных законодательств по оружию в Европе, редко происходят инциденты со стрельбой. Тем не менее, согласно официальным данным, количество оружия, которым владеют гражданские, за последние несколько лет возросло до примерно миллиона.

Массовое убийство в здании Карлова университета 21 декабря – самый трагический случай в современной истории Чехии. В результате стрельбы погибли 14 человек.

Стрелком оказался 24-летний студент Давид Козак, легально владевший восемью единицами огнестрельного оружия.