Третина британської молоді відмовилась би служити в разі світової війни

Майже 40% британців віком від 18 до 40 років відмовились би від служби у війську в разі світової війни, а в разі загрози вторгнення у Британію таких було б 30%.

Про це свідчать результати опитування YouGov, з якими ознайомилась "Європейська правда".

Для опитування бралась вікова група у 18-40 років, яка, як пояснюють автори, відповідає призовному віку в Британії під час Першої та Другої світових воєн.

У разі світової війни добровільно б зголосились призватись в армію лише 7% молодих британців, ще 21% – зробили б це в разі призову. При цьому 38% заявили, що не пішли б служити в будь-якому разі.

Ситуація дещо змінюється в разі, якщо йдеться про загрозу безпосереднього вторгнення в Британію. Тоді добровільно підуть служити 11%, ще 23% – якщо призвуть.

В обох випадках близько третини опитаних або не визначились із відповіддю, або вважають, що будуть непридатні до служби через вік чи інвалідність.

Переважна більшість опитаних британців (72%) також вважають, що призов повинен стосуватись жінок, при цьому невелика більшість (40% проти 32%) підтримує однакові умови служби для обох статей.

Раніше цього тижня головнокомандувач армії Британії заявив, що британська влада має морально налаштовувати громадськість на те, що у майбутньому, можливо, доведеться воювати з Росією, і в такому разі багатьом британцям потрібно буде служити в армії.

Схожі заяви останнім часом пролунали від військових багатьох інших країн.

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