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В уряді Британії проти призову на тлі заклику військового керівництва готуватись до нападу РФ

Середа, 24 січня 2024, 18:27

Речник прем’єр-міністра Великої Британії прокоментував заяву голови Генштабу Патріка Сандерса про те, що громадськість має морально підготуватися до необхідності воювати в разі гіпотетичного нападу Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

На запитання журналістів, чи обговорюють у британському уряді можливість запровадження призову до армії, представник Даунінг-стрит заявив, що "свідчень цього немає, й уряд не має наміру це опрацьовувати".

"Британська армія пишається традицією добровільного призову. Ми не плануємо це змінювати", – додав речник Сунака, вказавши, що "гіпотетичні сценарії" потенційних майбутніх конфліктів "користі не несуть".

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Головнокомандувач армії Британії раніше заявив, що британська влада має морально налаштовувати громадськість на те, що у майбутньому, можливо, доведеться воювати з Росією, і в такому разі багатьом британцям потрібно буде служити в армії.

Схожі заяви останнім часом пролунали від військових багатьох інших країн. 

Так, міністр оборони Німеччини припускає, що Росія може напасти на когось із членів НАТО через 5-8 років. Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

А головнокомандувач Збройних сил Норвегії закликав не гаяти "вікно можливостей" на підготовку до потенційного прямого протистояння Росії, тому що цей час може скінчитись вже за кілька років.

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