Треть британской молодежи отказалась бы служить в случае мировой войны

Почти 40% британцев от 18 до 40 лет отказались бы от службы в армии в случае мировой войны, а в случае угрозы вторжения в Британию таких было бы 30%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, с которыми ознакомилась Европейская правда.

Для опроса бралась возрастная группа в 18-40 лет, которая, как объясняют авторы, соответствует призывному возрасту в Британии во время Первой и Второй мировых войн.

В случае мировой войны добровольно согласились бы призваться в армию только 7% молодых британцев, еще 21% – сделали бы это в случае призыва. При этом 38% заявили, что не пошли бы служить в любом случае.

Ситуация несколько меняется, если речь идет об угрозе непосредственного вторжения в Британию. Тогда добровольно пойдут служить 11%, еще 23% – если призовут.

В обоих случаях около трети опрошенных либо не определились с ответом, либо считают, что будут непригодны к службе по возрасту или инвалидности.

Подавляющее большинство опрошенных британцев (72%) также считают, что призыв должен относиться к женщинам, при этом небольшое большинство (40% против 32%) поддерживает одинаковые условия службы для обоих полов.

Главнокомандующий армии Британии ранее заявил, что британские власти должны морально настраивать общественность на то, что в будущем, возможно, придется воевать с Россией, и в таком случае многим британцам нужно будет служить в армии.

Похожие заявления в последнее время прозвучали от военных многих других стран.

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