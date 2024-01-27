Умєров: Україна пропонує провести форум оборонних індустрій з країнами Балтії

Міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом у Києві 27 січня запропонував провести спільний оборонний форум України й держав Балтії.

Про це, як пише "Європейська правда", Умєров сказав за підсумками зустрічі.

Під час зустрічі голова Міноборони подякував уряду та народу Литви за непохитну підтримку України, зокрема за лідерство в коаліції з розмінування, та поінформував голову литовського МЗС про ситуацію на передовій.

"Обговорили можливість обміну військовим досвідом та співпраці у сфері військових технологій. Запропонували організувати спільний форум України та країн Балтії з питань ОПК за участю провідних виробників та інвесторів", – додав він.

🇺🇦 🇱🇹 Had the pleasure of meeting with Gabrielius Landsbergis @GLandsbergis, the Minister of Foreign Affairs of Lithuania, in Kyiv.



I am grateful to the government and people of Lithuania for their unwavering support of Ukraine, particularly for their leadership in the demining… pic.twitter.com/qHk5NNiw93 — Rustem Umerov (@rustem_umerov) January 27, 2024

Нагадаємо, раніше міністри закордонних справ України та Литви Дмитро Кулеба та Габріелюс Ландсбергіс обговорили спільне виробництво безпілотників.

Ще минулого року Київ оголошував, що працює над створенням альянсу оборонних індустрій, який би об’єднав виробничі потужності збройових підприємств України та держав Заходу й допоміг налагодити виробництво сучасної техніки для потреб Збройних Сил.

У грудні минулого року Україна провела спільний оборонний форум зі США.