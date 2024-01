Умеров: Украина предлагает провести форум оборонных индустрий со странами Балтии

Министр обороны Рустем Умеров во время встречи с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом в Киеве 27 января предложил провести совместный оборонный форум Украины и стран Балтии.

Об этом, как пишет Европейская правда, Умеров сказал по итогам встречи.

Во время встречи глава Минобороны поблагодарил правительство и народ Литвы за непоколебимую поддержку Украины, в частности за лидерство в коалиции по разминированию, и проинформировал главу литовского МИД о ситуации на передовой.

"Обсудили возможность обмена военным опытом и сотрудничества в сфере военных технологий. Предложили организовать общий форум Украины и стран Балтии по вопросам ОПК с участием ведущих производителей и инвесторов", – добавил он.

🇺🇦 🇱🇹 Had the pleasure of meeting with Gabrielius Landsbergis @GLandsbergis, the Minister of Foreign Affairs of Lithuania, in Kyiv.



I am grateful to the government and people of Lithuania for their unwavering support of Ukraine, particularly for their leadership in the demining… pic.twitter.com/qHk5NNiw93