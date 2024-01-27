У майже 20 містах Португалії вимагали вирішення проблем із житлом

У щонайменше дев’ятнадцяти містах Португалії тисячі людей 27 січня вийшли на акції протесту, вимагаючи від влади вирішення житлової кризи.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на португальське інформагентство Lusa.

Протест у Португалії зорганізувало об'єднання понад 100 асоціацій, які вже влаштовували дві подібні акції у квітні та вересні 2023 року.

"У 2024 році святкується 50-річчя 25 квітня (мається на увазі День Свободи – національне свято, присвячене революції, що призвела до повалення диктатури. – Ред.). Серед багатьох досягнень, які ми також святкуємо, маємо пам'ятати про право, яке занедбали – право на житло", – заявили організатори.

Під гаслом "Вимагаємо рішень!" учасники протестів закликали уряд Португалії схвалити заходи для вирішення житлової кризи – знизити плату за житло, врегулювати питання ринку оренди, переглянути податки на нерухомість і виключення для туристів тощо.

Протест у Лісабоні також супроводжувався маршем і виступами артистів.

Раніше цього тижня в Португалії вийшли протестувати співробітники поліції, вимагаючи зрівняння доплат за умови праці.

Країна перебуває в турбулентній ситуації після відставки уряду в грудні на тлі корупційного скандалу.

Опитування свідчать, що Соціалістична партія Португалії, яка була при владі до відставки уряду в грудні, збільшила своє лідерство перед достроковими виборами до парламенту 10 березня.