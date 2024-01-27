В почти 20 городах Португалии потребовали решения проблем с жильем

По меньшей мере, в девятнадцати городах Португалии тысячи человек 27 января вышли на акции протеста, требуя от властей разрешения жилищного кризиса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на португальское информагентство Lusa.

Протест в Португалии организовало объединение более 100 ассоциаций, которые уже устраивали две акции в апреле и сентябре 2023 года.

"В 2024 году празднуется 50-летие 25 апреля (имеется в виду День Свободы – национальный праздник, посвященный революции, приведшей к свержению диктатуры. – Ред.). Среди многих достижений, которые мы также празднуем, должны помнить о праве, которое пренебрежено – право на жилье", – заявили организаторы.

Под лозунгом "Требуем решений!" протестующие призвали правительство Португалии одобрить меры по разрешению жилищного кризиса – снизить плату за жилье, урегулировать вопросы рынка аренды, пересмотреть налоги на недвижимость и исключения для туристов и так далее.

Протест в Лиссабоне также сопровождался маршем и выступлениями артистов.

Ранее на этой неделе в Португалии вышли протестовать сотрудники полиции, требуя уравнения доплат при условии труда.

Страна находится в турбулентной ситуации после ухода правительства в декабре на фоне коррупционного скандала.

Опросы свидетельствуют, что Социалистическая партия Португалии, которая была у власти до отставки правительства в декабре, увеличила свое лидерство перед досрочными выборами в парламент 10 марта.