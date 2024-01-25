Португальскі поліцейські вийшли на протест з вимогою вищих доплат за умови праці

У Португалії співробітники поліції вийшли протестувати, вимагаючи зрівняння доплат за умови праці.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У середу тисячі правоохоронців у цивільному вийшли на вулиці Лісабона з вимогою дати їм таку ж надбавку за "шкідливі умови праці", як і колегам з відділу кримінальних розслідувань.

Наприкінці 2023 року, ще до відставки прем'єра Антоніу Кошти, уряд затвердив доплати "криміналістам" у розмірі до 700 євро на місяць, при цьому зі зворотною дією у часі – з січня 2023 року. Інші правоохоронці вважають, що також мають право на рівноцінну доплату. Доплати є і зараз, але складають від третини до половини від тої суми, яку дали "криміналістам".

Протестувальники мовчазною демонстрацією пройшли до будівлі парламенту.

Президент Марсело Ребелу де Соуза раніше висловив думку, що усі співробітники поліції повинні були б мати ідентичні доплати.

Міністр внутрішніх справ Хосе Луїс Карнейро заявив, що тимчасовий уряд не може ухвалювати рішення про підвищення заробітних плат і це питання має розглядати вже нова влада, сформована після виборів 10 березня.

Попередній уряд, як відомо, пішов у відставку у грудні на тлі корупційного скандалу.

Опитування свідчать, що Соціалістична партія Португалії, яка була при владі до відставки уряду в грудні, збільшила своє лідерство перед достроковими виборами до парламенту 10 березня.



