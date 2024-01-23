Соціалісти Португалії нарощують лідерство, підтримка ультраправих різко зросла

Соціалістична партія Португалії, яка була при владі до відставки уряду в грудні, збільшила своє лідерство перед достроковими виборами до парламенту 10 березня.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування компанії Intercampus для видань Correio da Manha та Jornal de Negocios, повідомляє Reuters.

Згідно з дослідженням, соціалісти отримали 26,4% підтримки порівняно з 25,4% місяць тому. Водночас популярність ультраправої Chega! ("Годі!"), яка посідає третє місце та нещодавно пом'якшила свою популістську й антиістеблішментську риторику, підскочила до 16,6% підтримки з 11,6%.

Демократичний альянс, до якого входять правоцентристська опозиційна Соціал-демократична партія (СДП), консервативна CDS-PP та монархічна партія, має 20,8% підтримки, хоча в грудні тільки СДП мала 22,5%.

Рейтинг соціалістів поки що не дозволяє їм розраховувати на парламентську більшість. При цьому лідер СДП Луїс Монтенегро виключив будь-яку коаліцію з Chega!, через що у Португалії не виключають проведення невдовзі нових виборів.

Раніше Соціалістична партія Португалії обрала Педру Нуну Сантуша лідером партії на наступних парламентських виборах після відставки прем'єр-міністра Антоніу Кошти.

Рік тому він подав у відставку з посади міністра інфраструктури після скандалу, пов'язаного з великою вихідною допомогою національній авіакомпанії TAP, яка підпадала під його компетенцію.

Нагадаємо, 8 грудня резидент Португалії Марсело Ребелу де Соуза оголосив про відставку уряду країни у зв’язку з відставкою прем’єр-міністра Антоніу Кошти через корупційний скандал.