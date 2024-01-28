У Німеччині ростуть рейтинги партії "подруги Путіна", вона вже обійшла партнерів Шольца

У Німеччині новоутворена політична сила "Альянс Сари Вагенкнехт" нарощує популярність і вже може претендувати на проходження до Бундестагу.

Про це свідчать результати опитування інституту Insa для Bild am Sonntag, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Згідно з опитуванням, "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) може розраховувати на 7% голосів на федеральних виборах. Нова партія на три відсоткові пункти випереджає коаліційну Вільну демократичну партію, яка в тренді Insa вперше з 2015 року опустилася нижче п'ятивідсоткової позначки і досягла лише 4%.

Ліві також не подолали б прохідний бар'єр з 4%. Консерватори ХДС/ХСС лишаються найбільш популярною партією з 31%, а СДПН канцлера Олафа Шольца – з 14%. Як і минулого тижня, Зелені отримали 13%, "Альтернатива для Німеччини" втратила один пункт до 21%.

Якби німці могли обирати канцлера напряму, лідер опозиції Фрідріх Мерц (ХДС) значно випередив би чинного канцлера Олафа Шольца (СДПН) з 28 відсотками і 21 відсотком голосів відповідно. Мерц набрав два пункти порівняно з останнім опитуванням три тижні тому, тоді як Шольц втратив два пункти.

46% не обрали б жодного з кандидатів. 70% виборців незадоволені роботою Шольца, а 76% незадоволені роботою коаліції (задоволені: 22 відсотки і 17 відсотків відповідно).

Нагадаємо, Сара Вагенкнехт на з'їзді своєї партії 27 січня вкотре закликала уряд ФРН вести переговори з Росією, щоб зупинити війну в Україні.

Раніше Вагенкнехт заперечила, що має симпатії до Кремля, і що її партія є пропутінською, а також підкреслила, що, "звичайно", засуджує війну в Україні. Водночас вона заявила, що не бачить нічого поганого у співпраці з Росією, та не вірить, що військова допомога Україні допоможе "закінчити війну".

Детальніше про небезпеку нового руху Вагенкнехт у Німеччині читайте у статті "ЄвроПравди": Небезпечніша за ультраправих: чим загрожує нова партія лівої "подруги Путіна" у Німеччині.