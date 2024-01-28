В Германии растут рейтинги партии "подруги Путина", она уже обошла партнеров Шольца

В Германии новообразованная политическая сила "Альянс Сары Вагенкнехт" наращивает популярность и уже может претендовать на прохождение в Бундестаг.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института Insa для Bild am Sonntag, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Согласно опросу, "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) может рассчитывать на 7% голосов на федеральных выборах. Новая партия на три процентных пункта опережает коалиционную Свободную демократическую партию, которая в тренде Insa впервые с 2015 года опустилась ниже пятипроцентной отметки и достигла лишь 4%.

Левые также не преодолели бы проходной барьер с 4%. Консерваторы ХДС/ХСС остаются наиболее популярной партией с 31%, а СДПГ канцлера Олафа Шольца – с 14%. Как и на прошлой неделе, Зеленые получили 13%, "Альтернатива для Германии" потеряла один пункт до 21%.

Если бы немцы могли выбирать канцлера напрямую, лидер оппозиции Фридрих Мерц (ХДС) значительно опередил бы действующего канцлера Олафа Шольца (СДПГ) с 28 процентами и 21 процентом голосов соответственно. Мерц набрал два пункта по сравнению с последним опросом три недели назад, тогда как Шольц потерял два пункта.

46% не выбрали бы ни одного из кандидатов. 70% избирателей недовольны работой Шольца, а 76% недовольны работой коалиции (довольны: 22 процента и 17 процентов соответственно).

Напомним, Сара Вагенкнехт на съезде своей партии 27 января в очередной раз призвала правительство ФРГ вести переговоры с Россией, чтобы остановить войну в Украине.

Ранее Вагенкнехт отрицала, что имеет симпатии к Кремлю, и что ее партия является пропутинской, а также подчеркнула, что, "конечно", осуждает войну в Украине. В то же время она заявила, что не видит ничего плохого в сотрудничестве с Россией, и не верит, что военная помощь Украине поможет "закончить войну".

Подробнее об опасности нового движения Вагенкнехт в Германии читайте в статье "ЕвроПравды": Опаснее ультраправых: чем грозит новая партия левой "подруги Путина" в Германии.