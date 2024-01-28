Вокзал німецького Штутгарта тимчасово закривали через поліцейську операцію

Через поліцейську операцію головний вокзал Штутгарта був ненадовго закритий у неділю вдень.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Рух поїздів було тимчасово призупинено і відновлено близько 12:40. Поліція повідомила пізніше у Twitter (X), що оперативні заходи завершилися.

Причиною заходів, які почалися незабаром після 11 ранку, стали повідомлення про "підозрілих людей". Поліція землі і федеральна поліція прибули на місце з "підкріпленням", деякі з них мали "важке озброєння", повідомив речник федеральної поліції у відповідь на запит видання опівдні. Однак ситуація була "дуже швидко взята під контроль".

Під час операції було виявлено трьох підозрілих осіб, які "в даний час піддаються поліцейським заходам". Небезпеки для населення, наприклад, у центрі міста, не було.

Деталі справи все ще з'ясовуються і не можуть бути повідомлені з тактичних міркувань.

За даними газети Bild, яка посилається на очевидців, близько 150 осіб були змушені покинути будівлю вокзалу. Перехожих просили уникати території навколо залізничного вокзалу під час операції.

Нагадаємо, поліція німецького міста Ульм, що в землі Баден-Вюртемберг, увечері 26 січня провела спецоперацію у зв'язку з повідомленням про захоплення заручників у місцевій кав'ярні Starbucks.

А в листопаді минулого року в аеропорту Гамбурга озброєний чоловік майже добу тримав у заручниках 4-річну доньку.