Вокзал немецкого Штутгарта временно закрывали из-за полицейской операции

Из-за полицейской операции главный вокзал Штутгарта был ненадолго закрыт в воскресенье днем.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Движение поездов было временно приостановлено и восстановлено около 12:40. Полиция сообщила позже в Twitter (X), что оперативные мероприятия завершились.

Причиной мероприятий, которые начались вскоре после 11 утра, стали сообщения о "подозрительных людях". Полиция земли и федеральная полиция прибыли на место с "подкреплением", некоторые из них имели "тяжелое вооружение", сообщил представитель федеральной полиции в ответ на запрос издания в полдень. Однако ситуация была "очень быстро взята под контроль".

Во время операции были обнаружены три подозрительных лица, которые "в настоящее время подвергаются полицейским мерам". Опасности для населения, например, в центре города, не было.

Детали дела все еще выясняются и не могут быть сообщены по тактическим соображениям.

По данным газеты Bild, которая ссылается на очевидцев, около 150 человек были вынуждены покинуть здание вокзала. Прохожих просили избегать территории вокруг железнодорожного вокзала во время операции.

Напомним, полиция немецкого города Ульм, что в земле Баден-Вюртемберг, вечером 26 января провела спецоперацию в связи с сообщением о захвате заложников в местной кофейне Starbucks.

А в ноябре прошлого года в аэропорту Гамбурга вооруженный мужчина почти сутки держал в заложниках 4-летнюю дочь.