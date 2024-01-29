Выборы президента Финляндии: во второй тур вышли Стубб и Хаависто

По итогам выборов президента Финляндии во второй тур вышли экс-премьер Александер Стубб и бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Кандидат от "Коалиционной партии" Стубб занял первое место с 27,2% голосов, Хаависто – второе с 25,8%, в то же время представитель националистической партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо показал третий результат с 19,0% поддержки.

Явка избирателей в первом туре составила 74,9%. Второй тур между двумя лидерами состоится 11 февраля.

Все лидеры увеличили свою поддержку по сравнению с данными социологических опросов. Хаависто был самым популярным кандидатом в городах, тогда как Стубб – в небольших городках.

Президент в Финляндии является главнокомандующим Вооруженных сил, представляет страну на заседаниях НАТО и руководит внешней политикой в сотрудничестве с правительством.

В одном из последних опросов кандидат от "Коалиционной партии" Александер Стубб оставался лидером, хотя с декабря его поддержка снизилась с 31% до 27%.

17 января в Финляндии началось предварительное голосование в первом туре президентских выборов.

Напомним, Александер Стубб пообещал не поддерживать никакие отношения с РФ, пока Кремль не прекратит войну против Украины. Впрочем, остальные кандидаты также обещают сохранять жесткое отношение к России.

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