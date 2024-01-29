Переговоры Сийярто, Кулебы и Ермака продолжались более 6 часов

Переговоры глав МИД Украины и Венгрии Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто, а также главы офиса президента продолжались более шести часов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил МИД Украины в своем Телеграмм-канале.

"6 часов и 10 минут – именно столько продолжались переговоры министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Ужгороде", – говорится в сообщении.

Глава МИД Украины на пресс-конференции по итогам переговоров заявил, что они были откровенными, но конструктивными.

Он в частности заявил, что украинская сторона настроена на окончательное урегулирование спора с Венгрией относительно прав нацменьшинств и специальная комиссия под эгидой МИД за 10 дней представит "конкретное понимание" в этом направлении.

В свою очередь Сийярто заявил, что Будапешт хочет возвращения для венгерского меньшинства Закарпатья прав, которые оно имело до 2015 года.