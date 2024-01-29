По всій Німеччині страйкуватимуть працівники громадського транспорту

Німецька профспілка Verdi оголосила, що у всіх федеральних землях країни, окрім Баварії, 2 лютого почнеться страйк працівників громадського транспорту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними Verdi, очікується, що до страйку приєднаються понад 90 тисяч працівників понад 130 німецьких компаній, що обслуговують автобуси, трамваї та метрополітен.

У Verdi стверджують, що навантаження на працівників сфери громадського транспорту в Німеччині збільшується, а персоналу не вистачає.

На початку грудня профспілка почала переговори про перегляд умов праці, вимагаючи скорочення тижневого робочого часу з повною компенсацією заробітної плати, скорочення робочих змін, подовження періодів відпочинку, збільшення кількості святкових або додаткових вихідних днів.

"У деяких колективних договорах, наприклад, ми вимагаємо скорочення тижневого робочого часу з повною компенсацією заробітної плати; йдеться про 35-годинний тиждень", – наголосили у Verdi.

Там вказали, що в деяких перевізників незаповненими лишаються від 20% до 30% вакансій.

Страйк не зачепить міжміські та регіональні поїзди Deutsche Bahn, працівники яких страйкували минулого тижня.