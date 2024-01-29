По всей Германии будут бастовать работники общественного транспорта

Немецкий профсоюз Verdi объявил, что во всех федеральных землях страны, кроме Баварии, 2 февраля начнется забастовка работников общественного транспорта.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным Verdi, ожидается, что к забастовке присоединятся более 90 тысяч работников более 130 немецких компаний, обслуживающих автобусы, трамваи и метрополитен.

В Verdi утверждают, что нагрузка на работников сферы общественного транспорта в Германии увеличивается, а персонала не хватает.

В начале декабря профсоюз начал переговоры о пересмотре условий труда, требуя сокращения недельного рабочего времени с полной компенсацией заработной платы, сокращения рабочих смен, удлинения периодов отдыха, увеличения количества праздничных или дополнительных выходных дней.

"В некоторых коллективных договорах, например, мы требуем сокращения недельного рабочего времени с полной компенсацией заработной платы; речь идет о 35-часовой неделе", – отметили в Verdi.

Там указали, что у некоторых перевозчиков незаполненными остаются от 20% до 30% вакансий.

Забастовка не затронет междугородние и региональные поезда Deutsche Bahn, работники которых бастовали на прошлой неделе.