У США ув’язнили чоловіка, який злив журналістам податкові декларації Трампа

Окружний суд округу Колумбія 29 січня засудив колишнього підрядника Служби внутрішніх доходів США Чарльза Літтлджона до п’ятм років ув’язнення за передання журналістам податкових декларацій Дональда Трампа, коли той був президентом.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з повідомлення Міністерства юстиції США.

Згідно з матеріалами справи, Літтлджон у 2019 і 2020 роках несанкціоновано передавав інформацію про податкові декларації тисяч найбагатших людей США неназваним американським ЗМІ, після чого приховував докази причетності до цього.

Хоча в Мін’юсті США не вказують назв ЗМІ та чиї саме дані були розкриті, приблизно в той же час серію розслідувань про статки найбагатших американців опублікувало незалежне медіа ProPublica.

А у The New York Times у вересні 2020 року вийшли резонансні розслідування про податкові декларації Трампа, згідно з якими він сплатив лише 750 доларів федерального податку на прибуток у 2016 та 2017 роках, а за 10 із попередніх 15 років – узагалі нічого.

Федеральні прокурори СЩА звинуватили Літтлджона у витоку податкових декларацій "високопоставленого державного чиновника" до новинної організації.

Суддя у справі присудила Літтлджону максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі за розголошення конфіденційної інформації. Чоловік визнав провину ще у жовтні минулого року, але стверджував, що діяв в інтересах громадськості.

"Чарльз Літлджон зловживав своїм становищем консультанта Служби внутрішніх доходів, розголошуючи тисячі федеральних податкових декларацій та іншу приватну фінансову інформацію американців медіа", – прокоментувала виконувачка обов’язків помічника генпрокурора США Ніколь Арджентьєрі.

Нагадаємо, що до цього ще у 2018 році The New York Times публікувала матеріали про податкову звітність Трампа, яку отримала від його племінниці. Раніше цього місяця суд зобов'язав експрезидента США сплатити журналістам NYT майже 400 тисяч доларів судових витрат.