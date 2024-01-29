В США посадили мужчину, который слил журналистам налоговые декларации Трампа

Окружной суд округа Колумбия 29 января приговорил бывшего подрядчика Службы внутренних доходов США Чарльза Литтлджона к пяти годам заключения за передачу журналистам налоговых деклараций Дональда Трампа, когда тот был президентом.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из сообщения Министерства юстиции США.

Согласно материалам дела, Литтлджон в 2019 и 2020 годах несанкционированно передавал информацию о налоговых декларациях тысяч самых богатых людей США неназванным американским СМИ, после чего скрывал доказательства причастности к этому.

Хотя в Минюсте США не указывают названий СМИ и чьи именно данные были раскрыты, примерно в то же время серию расследований о состоянии самых богатых американцев опубликовало независимое медиа ProPublica.

А в The New York Times в сентябре 2020 года вышли резонансные расследования о налоговых декларациях Трампа, согласно которым он заплатил лишь 750 долларов федерального налога на прибыль в 2016 и 2017 годах, а за 10 из предыдущих 15 лет – вообще ничего.

Федеральные прокуроры США обвинили Литтлджона в утечке налоговых деклараций "высокопоставленного государственного чиновника" в новостную организацию.

Судья по делу присудила Литтлджону максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы за разглашение конфиденциальной информации. Мужчина признал вину еще в октябре прошлого года, но утверждал, что действовал в интересах общественности.

"Чарльз Литлджон злоупотреблял своим положением консультанта Службы внутренних доходов, разглашая тысячи федеральных налоговых деклараций и другую частную финансовую информацию американцев медиа", – прокомментировала исполняющая обязанности помощника генпрокурора США Николь Арджентьери.

Напомним, что до этого еще в 2018 году The New York Times публиковала материалы о налоговой отчетности Трампа, которую получила от его племянницы. Ранее в этом месяце суд обязал экс-президента США оплатить журналистам NYT почти 400 тысяч долларов судебных издержек.