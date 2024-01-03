Макрон закликав Ізраїль уникати ескалації у відносинах з Ліваном

Президент Франції Емманюель Макрон закликав Ізраїль уникати ескалації, "особливо в Лівані", після удару в Бейруті, внаслідок якого загинув заступник лідера терористичного угруповання ХАМАС Салех аль-Арурі.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у телефонній розмові з ізраїльським міністром і членом військового кабінету Бенні Ганцом, повідомляє AFP з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

"Президент підкреслив, що необхідно уникати будь-якої ескалації, особливо в Лівані, і що Франція продовжуватиме передавати ці повідомлення всім гравцям, прямо чи опосередковано залученим до цього регіону", – йдеться в заяві.

У розмові з Ганцем Макрон повторив свій заклик до тривалого припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, повідомили в канцелярії президента.

Він знову висловив стурбованість зростанням кількості жертв серед цивільного населення в Газі, а також гуманітарною кризою у секторі, в той же час підтвердивши "прихильність Франції до безпеки Ізраїлю".

Напередодні у передмісті Бейрута в результаті атаки дронів загинув заступник лідера бойовиків ХАМАС Салех аль-Арурі.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена наполягала на виведенні частини ізраїльських військ з сектора Гази.

Телеканал CNN з посиланням на американського високопосадовця раніше повідомив, що поступове скорочення кількості ізраїльських військ у Газі свідчить про поступовий перехід до фази війни з меншою інтенсивністю.

Нагадаємо, у грудні понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США попросили адміністрацію президента Джо Байдена закликати до негайного припинення вогню в Газі.