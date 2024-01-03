Макрон призвал Израиль избегать эскалации в отношениях с Ливаном

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Израиль избегать эскалации, "особенно в Ливане", после удара в Бейруте, в результате которого погиб заместитель лидера террористической группировки ХАМАС Салех аль-Арури.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в телефонном разговоре с израильским министром и членом военного кабинета Бенни Ганцом, сообщает AFP со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"Президент подчеркнул, что необходимо избегать любой эскалации, особенно в Ливане, и что Франция будет продолжать передавать эти сообщения всем игрокам, прямо или косвенно вовлеченным в этот регион", – говорится в заявлении.

В разговоре с Ганцем Макрон повторил свой призыв к длительному прекращению огня между Израилем и ХАМАС, сообщили в канцелярии президента.

Он вновь выразил обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданского населения в Газе, а также гуманитарным кризисом в секторе, в то же время подтвердив "приверженность Франции безопасности Израиля".

Накануне в пригороде Бейрута в результате атаки дронов погиб заместитель лидера боевиков ХАМАС Салех аль-Арури.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена настаивала на выводе части израильских войск из сектора Газы.

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника ранее сообщил, что постепенное сокращение количества израильских войск в Газе свидетельствует о постепенном переходе к фазе войны с меньшей интенсивностью.

Напомним, в декабре более 130 сотрудников Министерства нацбезопасности США попросили администрацию президента Джо Байдена призвать к немедленному прекращению огня в Газе.