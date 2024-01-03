США: Хуситы запустили противокорабельные баллистические ракеты в Красном море

Йеменские боевики-хуситы во вторник вечером выпустили две противокорабельные баллистические ракеты в южную часть Красного моря.

Как пишет "Европейская правда", об этом в среду сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

"Несколько коммерческих судов в этом районе сообщили о падении ракет в окружающую воду, хотя ни одно из них не сообщило о повреждениях", – говорится в заявлении.

Отмечается, что эти незаконные действия поставили под угрозу жизни десятков невинных моряков и продолжают нарушать свободный поток международной торговли.

"Это уже 24-е нападение на торговое судно в южной части Красного моря с 19 ноября", – отметило Центральное командование ВС США.

Напомним, в последние недели поддерживаемые Ираном боевики-хуситы начали нападать на торговые суда вокруг Аравийского полуострова или обстреливать их под предлогом, что атакуют связанные с Израилем суда.

В ответ Соединенные Штаты объявили о создании международной миссии, преимущественно с участием союзников НАТО, для защиты торговых судов. Великобритания направила для участия в миссии эсминец HMS Diamond.

Ранее американские военные заявили, что четыре катера из подконтрольных хуситам районов Йемена обстреляли судно датской судоходной компании Maersk и подошли к нему на расстояние нескольких метров.