Пожежа в будинку у Вільнюсі: кількість жертв зросла

Внаслідок пожежі, що спалахнула у вівторок у багатоквартирному будинку вільнюського району Віршулішкес, загинули щонайменше двоє осіб.

Як пише "Європейська правда", про це заявили в пожежно-рятувальному департаменті (PAGD), повідомляє LRT.

"О 4:17 під час зовнішнього огляду було виявлено тіло, ймовірно, дитини", – повідомила BNS представниця відомства Віда Шмігельскене.

За словами заступника голови PAGD Міндаугаса Канапіцкаса, тіло помітили через вікно на четвертому поверсі будівлі.

"Це вже друге (знайдене на місці пожежі) тіло. Вчора о 15:07 було виявлено тіло однієї людини, а (сьогодні) о 4:17 вночі – вже іншої", – сказав він.

Шмігельскене зауважила, що пожежу локалізували в середу вранці, і наразі пожежники продовжують завершальні роботи.

За словами Канапіцкаса, наразі пожежники вирішують, як зміцнити несучі конструкції будівлі, щоб запобігти її обвалу.

За даними муніципалітету Вільнюса, на момент пожежі в будинку було зареєстровано 57 мешканців, 18 осіб, у тому числі двоє дітей, були тимчасово розміщені в готелі. Решта мешканців вирішили залишитися у родичів. П'ятеро людей потребували медичної допомоги.

Раніше повідомляли, що пожежники виявили в одній із квартир багатоквартирного будинку вільнюського району Віршулішкес, де раніше у вівторок стались вибухи й почалась пожежа, тіло людини.

Нагадаємо, пожежа в багатоквартирному будинку у Вільнюсі сталась у вівторок уранці після кількох вибухів. Спершу повідомлялось про чотирьох постраждалих.

Полум’я загасили через кілька годин. Його причини поки не встановлені.