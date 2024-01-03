Пожар в доме в Вильнюсе: число жертв возросло

В результате пожара, вспыхнувшего во вторник в многоквартирном доме вильнюсского района Виршулишкес, погибли по меньшей мере два человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в пожарно-спасательном департаменте (PAGD), сообщает LRT.

"В 4:17 во время внешнего осмотра было обнаружено тело, вероятно, ребенка", – сообщила BNS представитель ведомства Вида Шмигельскене.

По словам заместителя председателя PAGD Миндаугаса Канапицкаса, тело заметили через окно на четвертом этаже здания.

"Это уже второе (найденное на месте пожара) тело. Вчера в 15:07 было обнаружено тело одного человека, а (сегодня) в 4:17 ночью – уже другого", – сказал он.

Шмигельскене отметила, что пожар локализовали в среду утром, и сейчас пожарные продолжают завершающие работы.

По словам Канапицкаса, сейчас пожарные решают, как укрепить несущие конструкции здания, чтобы предотвратить его обвал.

По данным муниципалитета Вильнюса, на момент пожара в доме было зарегистрировано 57 жителей, 18 человек, в том числе двое детей, были временно размещены в гостинице. Остальные жильцы решили остаться у родственников. Пять человек нуждались в медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что пожарные обнаружили в одной из квартир многоквартирного дома вильнюсского района Виршулишкес, где ранее во вторник произошли взрывы и начался пожар, тело человека.

Напомним, пожар в многоквартирном доме в Вильнюсе произошел во вторник утром после нескольких взрывов. Сначала сообщалось о четырех пострадавших.

Пламя потушили через несколько часов. Его причины пока не установлены.