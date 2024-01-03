Мешканців міста у Німеччині готують до можливої евакуації через загрозу повені

Через повінь у німецькій землі Нижня Саксонія район Ахтердік міста Ольденбург опинився на межі евакуації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

Зазначають, що як запобіжний захід кризовий штаб міста готується до можливої евакуації мешканців Ахтердіка, яким нададуть тимчасове житло.

DPA

У вівторок в Ольденбурзі, де мешкають 172 830 людей, звели двокілометрову мобільну дамбу – на випадок, якщо основна дамба більше не зможе протистояти масі води.

За даними мерії Ольденбурга, по всій довжині дамби все ще зберігається високий тиск. Наразі рівень води не змінився або лише знизився незначним чином.

Окрім району Ахтердік, близько 600 людей, що мешкають на іншій вулиці, також мають спакувати валізи як запобіжний захід.

Для укріплення дамби влада Нижньої Саксонії отримала близько 1,5 мільйона мішків з піском з інших федеральних земель, адже вже використала близько 1,9 мільйона мішків з піском зі своїх запасів.

Раніше повідомляли, що ситуація з повенями залишається напруженою в багатьох частинах німецької землі Нижня Саксонія, адже рівень води майже не змінився.

Нагадаємо, 31 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув з візитом до постраждалих від повені районів Нижньої Саксонії.

Повені у Німеччині почалися ще з минулого тижня після затяжних дощів.