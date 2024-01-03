Жителей города в Германии готовят к возможной эвакуации из-за угрозы наводнения

Из-за наводнения в немецкой земле Нижняя Саксония район Ахтердик города Ольденбург оказался на грани эвакуации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

Отмечается, что в качестве меры предосторожности кризисный штаб города готовится к возможной эвакуации жителей Ахтердика, которым предоставят временное жилье.

DPA

Во вторник в Ольденбурге, где проживают 172 830 человек, возвели двухкилометровую мобильную дамбу – на случай, если основная дамба больше не сможет противостоять массе воды.

По данным мэрии Ольденбурга, по всей длине дамбы все еще сохраняется высокое давление. Сейчас уровень воды не изменился или только снизился незначительно.

Кроме района Ахтердик, около 600 человек, проживающих на другой улице, также должны упаковать чемоданы в качестве меры предосторожности.

Для укрепления дамбы власти Нижней Саксонии получили около 1,5 миллиона мешков с песком из других федеральных земель, ведь уже использовала около 1,9 миллиона мешков с песком из своих запасов.

Ранее сообщалось, что ситуация с наводнениями остается напряженной во многих частях немецкой земли Нижняя Саксония, ведь уровень воды почти не изменился.

Напомним, 31 декабря канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в пострадавшие от наводнения районы Нижней Саксонии.

Наводнения в Германии начались еще с прошлой недели после затяжных дождей.