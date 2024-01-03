У Туреччині затримали 56 осіб, які перебували в міжнародному розшуку

Влада Туреччини заявила про затримання 56 осіб, яких розшукували 18 країн за різноманітні злочини.

Про це у Twitter (X) написав міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, підозрювані розшукувались за "червоними картками" Інтерполу.

Операція KAFES-28 проводилася одночасно в 11 турецьких провінціях включно зі Стамбулом, додав він.

1⃣1⃣ İlimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-28” operasyonuyla 1⃣8⃣ ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün

🟥 Kırmızı Bülten ve

❌ Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan

5️⃣6⃣ şahıs yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi… pic.twitter.com/jE40hRHgA5 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 3, 2024

Єрлікая розповів, що підозрювані перебували у міжнародному розшуку, зокрема, за підозрою у торгівлі наркотиками, відмиванні грошей, вбивствах, фальшивомонетництві і нападах та низці інших злочинів.

Затриманих розшукували у США, Німеччині, Азербайджані, ОАЕ, Білорусі, Марокко, Індії, Ізраїлі, Ірані, Катарі, Казахстані, Молдові, Узбекистані та низці інших країн.

Нещодавно турецькі ЗМІ повідомили про затримання 33 осіб за підозрою в шпигунській діяльності на користь ізраїльської служби зовнішньої розвідки Моссад.

Нагадаємо, на початку грудня Туреччина застерегла розвідку Ізраїлю не намагатися вбивати членів терористичного угруповання ХАМАС на її території.

Відповідні повідомлення були передані після появи у ЗМІ запису розмови глави Загальної служби безпеки Ізраїлю (Шабак або Шин-Бет) Ронена Бара, під час якої він повідомив про плани вбити лідерів ХАМАС на палестинських територіях, а також в Лівані, Туреччині та Катарі.

Відомо, що деякі з лідерів ХАМАС регулярно відвідують Стамбул і зупиняються там.