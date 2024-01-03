В Турции задержали 56 человек, находящихся в международном розыске

Власти Турции заявили о задержании 56 человек, которых разыскивали 18 стран за различные преступления.

Об этом в Twitter (X) написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, подозреваемые разыскивались по "красным карточкам" Интерпола.

Операция KAFES-28 проводилась одновременно в 11 турецких провинциях, включая Стамбул, добавил он.

1⃣1⃣ İlimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-28" operasyonuyla 1⃣8⃣ ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün

🟥 Kırmızı Bülten ve

❌ Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan

5️⃣6⃣ şahıs yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi… pic.twitter.com/jE40hRHgA5 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 3, 2024

Ерликая рассказал, что подозреваемые находились в международном розыске, в частности, по подозрению в торговле наркотиками, отмывании денег, убийствах, фальшивомонетничестве и нападениях и ряде других преступлений.

Задержанных разыскивали в США, Германии, Азербайджане, ОАЭ, Беларуси, Марокко, Индии, Израиле, Иране, Катаре, Казахстане, Молдове, Узбекистане и ряде других стран.

Недавно турецкие СМИ сообщили о задержании 33 человек по подозрению в шпионской деятельности в пользу израильской службы внешней разведки Моссад.

Напомним, в начале декабря Турция предупредила разведку Израиля, чтобы та не пыталась убивать членов террористической группировки ХАМАС на ее территории.

Соответствующие сообщения были переданы после появления в СМИ записи разговора главы Всеобщей службы безопасности Израиля (Шабак или Шин-Бет) Ронена Бара, во время которой он сообщил о планах убить лидеров ХАМАС на палестинских территориях, а также в Ливане, Турции и Катаре.

Известно, что некоторые из лидеров ХАМАС регулярно посещают Стамбул и останавливаются там.