Північ Франції накрили повені: майже 2000 мешканців залишились без питної води

Північ Франції потерпає від сильних повеней, які спричинили затяжні зливи, особливо складна ситуація склалася з рівнем води у річці Аа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Через повені щонайменше 1 450 будинків залишаються без електрики, а 2 000 мешканців – без питної води. Наразі жителям роздають воду у пляшках.

AFP

AFP

У департаменті Па-де-Кале на півночі країни оголосили червоний рівень небезпеки.

За даними місцевої влади, негода зачепила понад 50 комун департаменту і призвела до евакуації 198 осіб.

"Лише сьогодні ми провели майже 50 евакуацій", – повідомив префект Па-де-Кале Жак Біллан.

Він додав, що за шість днів з минулої суботи по четвер у департаменті випало "майже 100 мм опадів".

Метеорологічне агентство також оголосило в середу вранці помаранчевий рівень небезпеки повені в департаменті Ені.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен оголосив, що він віддав розпорядження "посилити служби з надзвичайних ситуацій" 120 новими пожежниками і співробітниками цивільної оборони.

Також від повеней потерпає Німеччина, які почалися ще з минулого тижня після затяжних дощів.

Раніше повідомляли, що ситуація з повенями залишається напруженою в багатьох частинах німецької землі Нижня Саксонія, адже рівень води майже не змінився.

Нагадаємо, 31 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув з візитом до постраждалих від повені районів Нижньої Саксонії.