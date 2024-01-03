Північ Франції накрили повені: майже 2000 мешканців залишились без питної води
Середа, 3 січня 2024, 16:19
Північ Франції потерпає від сильних повеней, які спричинили затяжні зливи, особливо складна ситуація склалася з рівнем води у річці Аа.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Через повені щонайменше 1 450 будинків залишаються без електрики, а 2 000 мешканців – без питної води. Наразі жителям роздають воду у пляшках.
У департаменті Па-де-Кале на півночі країни оголосили червоний рівень небезпеки.
За даними місцевої влади, негода зачепила понад 50 комун департаменту і призвела до евакуації 198 осіб.
"Лише сьогодні ми провели майже 50 евакуацій", – повідомив префект Па-де-Кале Жак Біллан.
Він додав, що за шість днів з минулої суботи по четвер у департаменті випало "майже 100 мм опадів".
Метеорологічне агентство також оголосило в середу вранці помаранчевий рівень небезпеки повені в департаменті Ені.
Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен оголосив, що він віддав розпорядження "посилити служби з надзвичайних ситуацій" 120 новими пожежниками і співробітниками цивільної оборони.
Також від повеней потерпає Німеччина, які почалися ще з минулого тижня після затяжних дощів.
Раніше повідомляли, що ситуація з повенями залишається напруженою в багатьох частинах німецької землі Нижня Саксонія, адже рівень води майже не змінився.
Нагадаємо, 31 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув з візитом до постраждалих від повені районів Нижньої Саксонії.