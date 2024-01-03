Север Франции накрыли наводнения: почти 2000 жителей остались без питьевой воды

Север Франции страдает от сильных наводнений, вызванных затяжными ливнями, особенно сложная ситуация сложилась с уровнем воды в реке Аа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Из-за наводнения по меньшей мере 1 450 домов остаются без электричества, а 2 тысяч жителей – без питьевой воды. Сейчас жителям раздают воду в бутылках.

AFP

AFP

В департаменте Па-де-Кале на севере страны объявили красный уровень опасности.

По данным местных властей, непогода затронула более 50 коммун департамента и привела к эвакуации 198 человек.

"Только сегодня мы провели почти 50 эвакуаций", – сообщил префект Па-де-Кале Жак Биллан.

Метеорологическое агентство также объявило в среду утром оранжевый уровень опасности наводнения в департаменте Эни.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен объявил, что он отдал распоряжение "усилить службы по чрезвычайным ситуациям" 120 новыми пожарными и сотрудниками гражданской обороны.

Также от наводнений страдает Германия, которые начались еще с прошлой недели после затяжных дождей.

Ранее сообщалось, что ситуация с наводнениями остается напряженной во многих частях немецкой земли Нижняя Саксония, ведь уровень воды почти не изменился.

Напомним, 31 декабря канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в пострадавшие от наводнения районы Нижней Саксонии.