Боррель: Світ повинен "нав’язати" вирішення конфлікту на Близькому Сході

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що міжнародне співтовариство повинне "нав'язати" вирішення конфлікту між ізраїльтянами і палестинцями для досягнення миру.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, Боррель сказав під час зустрічі з дипломатами в Португалії в середу, 3 січня.

За словами топдипломата ЄС, останні 30 років і "трагедія в Газі" показує міжнародній спільноті, що вирішення арабо-ізраїльського конфлікту "повинне бути нав'язане ззовні".

"Мир буде досягнутий тільки в тому випадку, якщо міжнародне співтовариство інтенсивно долучиться до його досягнення і нав'яже рішення", – сказав Боррель, маючи на увазі США, Європу та арабські країни.

Після нападу терористичного угруповання ХАМАС із сектора Гази на Ізраїль 7 жовтня 2023 року почалась чергова гостра фаза арабо-ізраїльського конфлікту. У результаті бойових дій від рук терористів загинули близько 1140 людей, ще близько 250 стали заручниками ХАМАС у Газі.

У відповідь Ізраїль почав широкомасштабні наступальні дії в секторі Гази, які обіцяє продовжувати до повної ліквідації ХАМАС.

Телеканал CNN з посиланням на американського високопосадовця раніше повідомив, що поступове скорочення кількості ізраїльських військ у Газі свідчить про поступовий перехід до фази війни з меншою інтенсивністю.

Міжнародна спільнота раніше неодноразово говорила, що результатом нинішнього загострення має стати утворення міжнародно визнаної держави Палестина, що б унеможливило насильство в майбутньому.