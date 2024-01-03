Боррель: Мир должен "навязать" решение конфликта на Ближнем Востоке

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что международное сообщество должно "навязать" решение конфликта между израильтянами и палестинцами для достижения мира.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, Боррель сказал во время встречи с дипломатами в Португалии в среду, 3 января.

По словам топ-дипломата ЕС, последние 30 лет и "трагедия в Газе" показывает международному сообществу, что решение арабо-израильского конфликта "должно быть навязано извне".

"Мир будет достигнут только в том случае, если международное сообщество интенсивно включится в его достижение и навяжет решение", – сказал Боррель, имея в виду США, Европу и арабские страны.

После нападения террористической группировки ХАМАС из сектора Газы на Израиль 7 октября 2023 года началась очередная острая фаза арабо-израильского конфликта. В результате боевых действий от рук террористов погибли около 1140 человек, еще около 250 стали заложниками ХАМАС в Газе.

В ответ Израиль начал широкомасштабные наступательные действия в секторе Газа, которые обещает продолжать до полной ликвидации ХАМАС.

Телеканал CNN со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника ранее сообщил, что постепенное сокращение количества израильских войск в Газе свидетельствует о постепенном переходе к фазе войны с меньшей интенсивностью.

Международное сообщество ранее неоднократно говорило, что результатом нынешнего обострения должно стать образование международно признанного государства Палестина, что бы сделало невозможным насилие в будущем.