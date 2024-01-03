Франція та Німеччина звернулися по допомогу до ЄС через сильні повені
Німеччина та Франція активували Механізм цивільного захисту ЄС для надання допомоги постраждалим від повеней регіонам.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.
У Німеччині розпочали роботи з ліквідації наслідків повені 39 рятувальників з Франції з бар'єрами для стримування повеней і 16 транспортними засобами.
До Франції сьогодні відправлять три модулі великої потужності з насосами від Нідерландів, Чехії і Словаччини.
Свою допомогу також запропонували Австрія, Угорщина, Швеція, Словенія та Словаччина.
"Швидка і рішуча допомога Механізму цивільного захисту ЄС постраждалим від повеней регіонам Німеччини і Франції вкотре свідчить про силу єдності. Я дякую Австрії, Чехії, Франції, Угорщині, Нідерландам, Словенії, Словаччині та Швеції за швидку підтримку", – сказав єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.
Повені у Німеччині почалися ще з минулого тижня після затяжних дощів.
Раніше повідомляли, що ситуація з повенями залишається напруженою в багатьох частинах німецької землі Нижня Саксонія, адже рівень води майже не змінився.
Затяжні зливи також спричинили повені на півночі Франції. Через стихію щонайменше 1 450 будинків залишаються без електрики, а 2 000 мешканців – без питної води. Наразі жителям роздають воду у пляшках.