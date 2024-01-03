Франция и Германия обратились за помощью к ЕС из-за сильных наводнений

Германия и Франция активировали Механизм гражданской защиты ЕС для оказания помощи пострадавшим от наводнений регионам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

В Германии начали работы по ликвидации последствий наводнения 39 спасателей из Франции с барьерами для сдерживания наводнений и 16 транспортными средствами.

Во Францию сегодня отправят три модуля большой мощности с насосами от Нидерландов, Чехии и Словакии.

Свою помощь также предложили Австрия, Венгрия, Швеция, Словения и Словакия.

"Быстрая и решительная помощь Механизма гражданской защиты ЕС пострадавшим от наводнений регионам Германии и Франции в очередной раз свидетельствует о силе единства. Я благодарю Австрию, Чехию, Францию, Венгрию, Нидерланды, Словению, Словакию и Швецию за быструю поддержку", – сказал еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

Также от наводнений страдает Германия, которые начались еще с прошлой недели после затяжных дождей.

Ранее сообщалось, что ситуация с наводнениями остается напряженной во многих частях немецкой земли Нижняя Саксония, ведь уровень воды почти не изменился.

Затяжные ливни также вызвали наводнения на севере Франции. Из-за стихии по меньшей мере 1 450 домов остаются без электричества, а 2 000 жителей – без питьевой воды. Сейчас жителям раздают воду в бутылках.