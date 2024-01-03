В Литве рассматривают возможность отказа от российских школ

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что ищет законные способы отказаться от учебных заведений для русского национального меньшинства в стране.

Заявление министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Эти высказывания Якштас сделал после сообщений о том, что пара подростков из школы для русского меньшинства стреляли в одноклассника из пневматического оружия из-за его политических взглядов.

"Мы оцениваем и обсуждаем с командой, есть ли возможные пути постепенного закрытия школ для русского меньшинства. Мы оцениваем правовую базу, можно ли вообще это сделать", – сказал он.

По словам литовского министра, "всем будет лучше, если в будущем не будет больше школ для русских меньшинств".

Он добавил, что Латвии и Эстонии было легче принять такое решение, поскольку у них нет больших общин национальных меньшинств, кроме русского. В случае с Литвой, по его словам, речь идет о сохранении существующих соглашений с Польшей, и нет никаких юридических оснований для выделения одного национального меньшинства.

Перед Рождеством стало известно, что двое подростков, которые учатся в вильнюсской школе для русского меньшинства, во время прогулки выстрелили из пневматического оружия в своего друга.

По данным российской журналистки Ирины Новак, подросткам не понравилось, что их друг поддерживает Украину.

Также накануне Департамент миграции Литвы сообщил, что обнаружил литовцев, которые связаны с лицами, включенными в санкционные списки Евросоюза.

В декабре литовское МВД заявило, что готовит предложения изменений в законодательство, которые позволили бы лишать литовского гражданства по соображениям нацбезопасности.